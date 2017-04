Schmidt elfde, Deurloo veertiende in meerkampfinale

Turners Casimir Schmidt en Bart Deurloo zijn op de EK turnen in de middenmoot geëindigd tijdens de meerkampfinale. Oleg Verniaiev pakte net zoals in 2015 de titel.

Schmidt turnde in Roemenie een prima meerkamp en kwam uit op een totaal van 80,998 punten als elfde. ''Het is wel gaaf om te zien dat je dan überhaupt weer in de finale staat. En het was best wel een goede wedstrijd. Een solide meerkamp,'' zei Schmidt tegenover Sports2Visuals.

Deurloo had zicht een klassering in de toptien, maar maakte op rekstok en vloer fouten. Aan rekstok raakten zijn voeten de stok bij zijn Yamawaki en op vloer ging hij twee keer onderuit. ''Ik ben best tevreden. Ik heb tweeënhalve punt laten liggen. Dan had ik zevende geweest. Veertiende of zevende, dat maakt ook geen verschil. Tja, zeven plekken,'' zei Deurloo op de website Sports2Visuals.

Oleg Verniaiev wist zijn Europese meerkamptitel met succes te verdedigen. De Oekraïener liet een score van 85,866 punten noteren. Hij bleef de Rus Artur Dalaloyan (85,498) en de Brit James Hall (84,664) voor.