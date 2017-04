Het is vrijdag precies vijftig jaar geleden dat de Evangelische Omroep (EO) werd opgericht. De omroep viert dit met diverse jubileumprogramma's en houdt in juni een speciaal feestweekend. Ook heeft zaterdag de uitverkochte jaarlijkse Nederland Zingt Dag in de Jaarbeurs Utrecht een extra feestelijk tintje.

De EO begon afgelopen week al met speciale uitzendingen van Geloof en een Hoop Liefde en op tweede paasdag was er een speciale XL-aflevering van Het Familiediner. Op zaterdag 29 april komt Andries Knevel met het programma 'Toen was geloof heel gewoon - 50 jaar God in Nederland', waarin hij onderzoek doet naar de veranderde rol van het geloof in Nederland in de afgelopen halve eeuw. Hij spreekt daarover met bekende en onbekende Nederlanders en gaat langs bij voormalig EO'ers.

Op 22, 23 en 24 juni vindt rondom het omroepgebouw in Hilversum een jubileumfestival plaats, met onder meer de verkiezing van 'Beste kerkband van Nederland', een gezinsevent en een 'Zomeravond Sing-in'.



EO bestaat halve eeuw (Foto: ANP)