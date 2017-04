Honkballer Marte komt goed weg met 80 duels schorsing heywoodu 19-04-2017 09:30 print

Honkballer Startling Marte van de Pittsburgh Pirates is betrapt op het gebruik van het verboden middel nandrolon, het spul dat een jaar of vijftien geleden geliefd was onder Nederlandse voetballers: Jaap Stam, Frank de Boer en Edgar Davids testten er allemaal positief op, net als overigens ene Pep Guardiola, die zelfs twee keer werd betrapt.

Marte heeft geluk dat men in de Verenigde Staten doorgaans niet al te hard straft bij dopingvergrijpen. Hij heeft van de Major League Baseball weliswaar te horen gekregen dat hij tachtig wedstrijden toe moet kijken, dat komt neer op grofweg een half jaartje, waar een vergelijkbare overtreding in het gros van de sporten al snel twee jaar schorsing op zou leveren.

De Dominicaanse buitenvelder speelt al sinds zijn MLB-debuut in 2012 bij de Pirates. In de afgelopen twee seizoenen won hij de Golden Glove Award voor beste buitenvelder in de National League. Zijn schorsing gaat met onmiddelijke kracht in.