De Ligt: "Heb me over al het gedoe heen gezet" Redactie 17-04-2017 15:04 print

Ajax zette zondagavond een mooi resultaat neer tegen sc Heerenveen. Er werd met 5-1 gewonnen en ook De Ligt scoorde. "Echt een spitsengoaltje. Ik probeer mijn ding te doen. Nu zit het allemaal mee, maar misschien zit het de volgende keer weer tegen. Ik zit prima in m’n vel en ik heb me over al het gedoe van de laatste weken heen gezet", vertelde hij tegenover Goal.

"Van mezelf vind ik het niet knap dat ik me er snel overheen zet, al hoor ik dat wel veel van andere mensen. Het zit gewoon in de aard van het beestje. Je moet alle kritieken laten varen en proberen te leren van je fouten, zodat het de volgende keer niet gebeurt." Negativiteit hoort erbij, maar bij De Ligt zijn ook veel positieve punten op te merken. Bosz blijft hem bijvoorbeeld opstellen. "Als een coach het volste vertrouwen in je heeft, dan is dat altijd lekker. Het is aan mij om dat terug te betalen. Tot nu toe gaat dat volgens mij prima."

De 17-jarige De Ligt speelt dit seizoen voor het eerst op het hoogste niveau. Dat is volgens hem ook belangrijk voor de ontwikkeling. "Het zijn jongens die je, met alle respect, een betere pass kunnen geven dan leeftijdsgenoten. Het is leerzaam om met ervaren spelers te voetballen, die al veel hebben meegemaakt. Daar probeer ik zo veel mogelijk van op te steken, om me vervolgens verder te ontwikkelen."

Als het aan hem ligt komt de titel in zijn eerste seizoen gewoon naar Amsterdam toe. "De hoop is zeker nog groot. We staan nog steeds maar een punt achter. Op papier zijn de wedstrijden natuurlijk makkelijk, maar we moeten het nog maar zien. Wij verspelen punten tegen Excelsior en zij tegen Sparta. Alles is nog mogelijk en het blijft ook afwachten. Als wij onze wedstrijden maar winnen." Volgende week staat de uitwedstrijd tegen PSV op het programma. "Het zal voor PSV de laatste kans zijn om in ieder geval nog redelijk dichtbij te komen, dus ik denk niet dat we ze mogen onderschatten."