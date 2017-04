25 demonstranten gearresteerd in Trump Tower Danny 14-04-2017 10:06 print

In New York zijn donderdag uiteindelijk 25 demonstranten gearresteerd die in de lobby van de Trump Tower demonstreerden tegen het Amerikaanse immigratiebeleid. Terwijl ze de liften blokkeerden voor personeel en bewoners, scandeerden ze kreten als "geen beperkingen, geen arrestaties, geen muur."

Ze ageerden hiermee tegen de arrestaties van illegale immigranten en tegen de plannen van president Trump om met een muur tussen Mexico en de Verenigde Staten illegale immigratie tegen te gaan. De demonstranten vinden dat iedereen ongecontroleerd de grens over moet kunnen en zich onvoorwaardelijk moet kunnen vestigen in de VS.

De Trump Tower is een wolkenkrabber in Midtown Manhattan. Presidentsvrouw Melania Trump en zoon Barron Trump verblijven er als Donald Trump in Washington is. Ook was het een belangrijke uitvalsbasis tijdens de presidentscampagne van Trump. Het gebouw telt 58 verdiepingen en heeft een hoogte van 202,5 meter. De Trump Tower bestaat uit een atrium met een winkelcentrum dat zes verdiepingen beslaat, uit een daarboven gelegen kantoorgedeelte en uit een appartementencomplex, waar onder andere Jay Z, Beyoncé Knowles, Bruce Willis en eigenaar Donald Trump wonen.



25 demonstranten gearresteerd in Trump Tower (Foto: ANP)