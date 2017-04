Omhaalgoal na acrobatische inworp in VS heywoodu 13-04-2017 08:35 print

Twee berichten achter elkaar over het tweede niveau van het Amerikaanse voetbal, dat hebben we niet vaak. Voor onderstaande goal maken we echter graag een uitzondering, want hoewel het wellicht niet gelijk de mooiste goal ooit is, is deze wat ons betreft toch het kijken waard.

In de United Soccer League speelde OKC Energy thuis tegen Sacramento Republic. Na een klein half uur kreeg de thuisploeg een inworp, die op enigszins aparte wijze genomen werd door Michael Harris. Een teamgenoot kopte de bal richting penaltygebied, waar Miguel Gonzalez klaar stond om de openingstreffer te maken...met een mooie omhaal. Het zou gelijk de winnende treffer betekenen, want het bleef bij 1-0.