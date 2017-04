De kans wordt steeds groter dat bakkers komende vrijdag het werk neerleggen. Vakbond FNV is niet ingegaan op een uitnodiging van de werkgevers voor overleg over een nieuwe cao. De onderhandelingen daarover bevinden zich in een impasse, zo laat de bond woensdag weten.

Bakkersvereniging NBOV laat weten "zwaar teleurgesteld" te zijn dat de bond dinsdag niet wilde komen praten. Volgens onderhandelaar Leo van Beekum heeft het echter geen zin om te gaan praten voordat er een beter voorstel wordt gedaan door de werkgevers.

Volgens NVOB hoeven klanten niet te vrezen voor hun paasbrood. Dat komt volgens de ondernemersorganisatie gewoon in de winkels te liggen. "Dat kan een oud broodje zijn", werpt FNV tegen. Bij bakkerijen en supermarkten wordt vrijdag volgens Van Beekum voor enige tijd het werk neergelegd. Hoelang verschilt per bedrijf.



Bakkers stevenen op paasstaking af (Foto: ANP)