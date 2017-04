Maastricht na 60 jaar verlost van autoweg N2 Monique (DJMO) 09-04-2017 07:15 print

Na bijna 60 jaar komt zondag een einde de autoweg N2 die het hart van Maastricht-Oost al die jaren doorkruiste. De weg was een 2,7 kilometer lange onderbreking van de A2, een van de langste snelwegen van het land en de belangrijkste noord-zuid-verbinding van Nederland. Voor het verkeer was de N2 een weg der zuchten met zes verkeerslichten en voor omwonenden een bron van herrie en ongezonde lucht.

De bovengrondse N2 is niet meer nodig sinds vorig jaar de Koning Willem-Alexandertunnel werd geopend. Het is de eerste dubbellaagse tunnel in Nederland met een bovenste niveau voor lokaal bestemmingsverkeer en een onderste niveau voor doorgaand verkeer.

Nu belangrijke bovengrondse aansluitingen op het tunneltracé gereed zijn, is de N2 tussen Geusselt en Europaplein overbodig geworden. In plaats daarvan komt er een zogenoemde Groene Loper, een recreatieve route voor voetgangers en fietsers. Met de aanleg wordt na Pasen begonnen.

Het afscheid van de N2 gaat zondag gepaard met een fietstocht over de oude weg.

