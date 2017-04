Verkerk mist EK judo door schouderblessure

Marhinde Verkerk zal over ruim twee weken niet in actie komen tijdens de Europese kampioenschappen judo in Warschau. De judoka heeft zich met een schouderblessure afgemeld voor de continentale eindronde in de hoofdstad van Polen.

Verkerk liep drie weken geleden een scheurtje in een schouderblad op tijdens de finale van de Grand Slam in Baku. Ze verloor die eindstrijd in de klasse tot 78 kilogram van haar landgenote Guusje Steenhuis. Verkerk kan de komende twee maanden wel trainen maar niet op wedstrijden uitkomen. "Ik hoop in mei weer een toernooi te kunnen doen", zegt ze. Verkerk richt zich dit seizoen op het WK in Budapest, dat op eind augustus op het programma gaat.

Nederland is met twaalf judoka's vertegenwoordigd op het EK. De judobond vaardigt Sam van ’t Westende (-73 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ’t End (-90 kg), Michael Korrel (-100 kg), Roy Meyer (+100 kg), Margriet Bergstra (-57 kg), Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke, Natascha Ausma (-70 kg), Guusje Steenhuis, Karen Stevenson (-78 kg) en Tessie Savelkouls (+78 kg) uit naar Polen.

Op de slotdag van het EK wil Nederland met een mannen- en een vrouwenplpoeg deelnemen aan de landenwedstrijd.