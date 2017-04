LB: Laura P. wil 'helpende hand bieden' na seksvideo Danny 02-04-2017 15:48 print

Laura Ponticorvo, die we allemaal wel kennen van eigenlijk helemaal niets, heeft er moeite mee de draad weer op te pakken na het lekken van haar sekstapes en het daaropvolgend laten aanschrijven van alle Nederlandse media met het bericht dat haar sekstapes gelekt waren. Zo vertelt Laura dat ze voorlopig nog niet onder de mensen durft te komen.

"Ik merk dat het toch veel zwaarder is dan ik dacht", zegt Laura. "Dit is zo'n raar gevoel. De eerste stap is gezet en het is goed, maar ik ga nog wel even wachten. Ik hoef nog even niet onder de mensen te zijn."

Nu ze zelf slachtoffer is geworden van hackers die privébeelden van haar computer hebben gestolen, merkt Laura dat er maar weinig instanties zijn waarbij slachtoffers terechtkunnen. Ponticorvo wil lotgenoten "een helpende hand" bieden. Hoe ze van plan is dat te gaan doen, is nog niet bekend.



Laura Ponticorvo wil je graag een handje helpen (Foto: BuzzE)