De Ligt trots op 1e interland: "Niet debuut waarop ik hoopte" 01-04-2017

Ajacied Matthijs de Ligt werd door Danny Blind voor de leeuwen gegooid in en tegen Bulgarije, en probeert zijn zwakke debuut nu te verwerken.

Spas Delev, maar weinigen hadden nog van hem gehoord voor aanvang van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Bulgaren. Met twee rake goals, waarbij De Ligt met name in de fout ging bij de eerste tegentreffer, kroonde de aanvaller zich tot Man of the Match.

De Ligt probeert de domper tegen Bulgarije te relativeren. "In de laatste weken heb ik veel meegemaakt. Voor mij is dit als jonge voetballer goed om mee te maken. Dit neem ik mee in een rugzak voor later."

De teleurstelling voorbij, is de 17-jarige toch tevreden. "Het is niet het debuut waarop ik gehoopt heb, maar ik ben heel erg trots." Uiteindelijk hielpen gesprekken De Ligt er weer een beetje erbovenop. "Het geeft motivatie om door te gaan. Ik blijf er niet lang in hangen", aldus de defensieve kracht tegenover Ajax TV.