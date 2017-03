Stevens ziet in Klinsmann bondscoach Oranje heywoodu 30-03-2017 00:36 print

Ook Huub Stevens heeft zijn steentje bijgedragen aan de discussie wie de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal moet worden. Volgens Stevens is Jürgen Klinsmann de ideale kandidaat. Inderdaad, een Duitser als grote baas van Oranje.

"Jürgen heeft al bewezen dat hij succes kan hebben op zowel de korte als de lange termijn", liet Stevens in gesprek met BILD optekenen. "Hoe alles in het Nederlandse voetbal werkt weet hij natuurlijk niet precies, dus Louis van Gaal als technisch directeur en Hans van Breukelen als algemeen directeur zouden hem kunnen helpen. Dat trio zou perfect zijn."

Wie het ook wordt, Stevens verwacht dat het nog jaren duurt voor Nederland weer aanhaakt bij de wereldtop. Daar hoorde Oranje toch echt bij, want in 2010 werd de WK-finale gehaald en vier jaar later eindigde de ploeg als derde. "De problemen zitten diep, die los je niet zomaar op. We hebben talenten, maar die snappen niet dat je van pijn sterker wordt. De wil om te winnen is bij de Duitse jeugdploegen veel groter", besluit Stevens.