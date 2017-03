Drake was gisteren niet stoned Redactie 28-03-2017 21:17 print

Drake heeft zijn show maandagavond in Amsterdam niet afgezegd omdat hij te veel wiet had gerookt of anderszins aan de drugs was. De zanger was echt ziek, zegt een woordvoerder van concertorganisator Mojo tegen NRC.

"Hij was overdag al beroerd. Wat hij precies had, weet ik niet, en dat is ook privé", aldus de zegsvrouw. Volgens haar was er een arts bij gehaald en kreeg Drake medicijnen waarmee tot op het laatste moment werd gehoopt dat de show toch door kon gaan. De superster wilde het zelf wel proberen maar mocht niet van de dokter. "Dan is er niks aan te doen."

Sinds de afgelasting doen allerlei geruchten de ronde dat Drake aan de drugs had gezeten, maar dat is volgens Mojo volslagen onzin. "Ze verzinnen het waar je bij staat. Niemand had toegang tot het kleedkamergebied", zegt de woordvoerder. "Dus dit is gewoon stemmingmakerij om dit op Twitter te zetten."

Het cancelen van de show zorgde voor veel boze reacties van de fans. Mojo heeft nog geen beeld van het aantal bezoekers dat hun kaartje wil inleveren. Ook voor een boycot is het bedrijf niet bang.

De show van maandag stond oorspronkelijk gepland voor 20 januari, maar werd toen uitgesteld vanwege 'productionele redenen'. Op 26 januari ging het concert opnieuw niet door vanwege dezelfde oorzaak en werd het verplaatst naar maandag. De show wordt nu woensdag alsnog ingehaald.



Drake was gister niet stoned (Foto: BuzzE)