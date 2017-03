Staat aansprakelijk voor kernramp Fukushima YokiKater 17-03-2017 09:52 print

De Japanse staat is in een rechtszaak voor het eerst aansprakelijk gesteld voor de ramp met kerncentrales bij Fukushima in 2011. Een rechtbank bepaalde vrijdag dat de staat en de exploitant, het energiebedrijf Tepco, beide aansprakelijk zijn door nalatigheid.

De zaak was aangespannen door 137 mensen die door de ramp hun huizen hebben moeten verlaten. Wat de uitspraak betekent voor hun schadeclaims is niet duidelijk. Andere rechtbanken hebben eerder al schadevergoedingen toegekend aan slachtoffers, maar daarbij was de staat nooit aansprakelijk gesteld.

Tepco kreeg voor de ramp al kritiek dat het de gevaren van natuurlijke rampen in het gebied negeerde. Na de ramp werden Tepco en de Japanse staat gehekeld voor de manier waarop zij met de gevolgen omsprongen.

De kuststrook bij Fukushima werd op 11 maart 2011 getroffen door een zeer krachtige zeebeving. De vloedgolven troffen de lokale kerncentrales, waarna een kernsmelting plaatsvond en er explosies werden geregistreerd. Er waren geen slachtoffers als gevolg van de vrijgekomen straling. Door de tsunami vielen in de omgeving echter ongeveer 24.000 doden. Ook de materiële schade was bijzonder groot.



Staat aansprakelijk voor kernramp Fukushima