Gratis demo Call of Duty: IW voor consoles PoeHao 11-03-2017 00:51 print

Activision geeft PlayStation 4 en Xbox One-gamers de mogelijkheid om Call of Duty: Infinite Warfare uit te proberen. Je hebt voor het online gedeelte toegang nodig met PlayStation Plus of Xbox Gold, maar dat lijkt op zich logisch.

Er zijn wel een aantal beperkingen aan de demo. De verhaalmodus heeft slechts twee campagnes beschikbaar, je kan maximaal level 15 worden in multiplayer en level 3 in Zombies. Omdat je de complete game download moet je wel ermee rekening houden dat deze demo dus 65GB aan vrije ruimte opvreet. Mocht je besluiten Call of Duty: Infinite Warfare na het spelen van de demo aan te schaffen, dan gaat je vooruitgang meteen over naar de game. Tot en met 23 maart is er bij de PlayStation Store ook nog extra korting op Call of Duty: Infinite Warfare. Ga hierheen voor de PlayStation 4-demo en hier voor de Xbox One-demo. Of gebruik gewoon je console. Lees hier onze review en geniet van deze mogelijkheid.