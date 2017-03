Ed Sheeran deed vriendinnen Taylor Swift sneakydesert 08-03-2017 06:23 print

Ed Sheeran is tegenwoordig gelukkig in de liefde met zijn schoolvriendin Cherry Seaborn, maar voordat de twee in 2015 gingen daten versierde hij beroemde vriendinnen van Taylor Swift. Dit vertelt de Britse singer-songwriter in een interview aan Rolling Stone.

"Taylors wereld ademt beroemdheden", zegt Sheeran, die de zangeres vergezelde tijdens haar tournee Red en haar hielp met haar album. "Ik was destijds de 22-jarige onbeholpen Britse jongen die ging touren met de grootste Amerikaanse artiest, die allemaal beroemde vriendinnen had. Het was erg gemakkelijk. Ik belandde regelmatig in situaties dat ik wakker werd, opkeek en dacht 'hoe is dit gebeurd?'."

Swift en Sheeran zien elkaar nog steeds een paar keer per jaar en zijn nog close. Ed Sheeran zou nog graag een keer een stadiontournee met haar doen waarbij ze elkaar nummers zingen.



Ed Sheeran deed vriendinnen Taylor Swift (Foto: BuzzE)