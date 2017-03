Mass Effect: Andromeda krijgt gratis content na release

BioWare gaat voor Mass Effect: Andromeda hetzelfde beleid voeren als voor Mass Effect 3. Dat betekent dat er regelmatige gratis updates gaan komen voor de multiplayer-modus.

Voor Mass Effect: Andromeda kunnen we dus, net zoals bij zijn voorganger, nieuwe maps, wapens, characters en game modi voor de multiplayer verwachten. Mass Effect 3 kreeg destijds vijf gratis contentpakketten, waardoor ook nieuwe rassen voor het eerst speelbaar werden, zoals de vorcha of de volus. In totaal werden er ook dertien maps, 40 characters en negentien nieuwe wapens toegevoegd aan de multiplayer, dus hopelijk kunnen de komende maanden net zo'n goede ondersteuning verwachten.

Overigens stond er een multiplayer tech test voor de release van Mass Effect: Andromeda oorspronkelijk gepland, maar deze heeft BioWare inmiddels geannuleerd. Mass Effect: Andromeda komt op 23 maart uit voor PlayStation 4, Xbox One en PC.