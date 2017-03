Uitslag sc Heerenveen - Go Ahead Eagles Redactie 04-03-2017 00:23 print

Sc Heerenveen heeft in de Eredivisie niet weten te winnen van Go Ahead Eagles: 2-2. De bezoekers kwamen in Friesland op 0-1 dankzij Hendriks en hielden lang stand. Heerenveen leek door twee invallers de zege te grijpen, maar geklungel in de defensie zorgde toch nog voor de gelijkmaker.