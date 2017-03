AZ dankzij penaltykiller Krul naar bekerfinale Redactie 03-03-2017 00:22 print

AZ heeft de finale van de KNVB Beker bereikt na een slopende bekerwedstrijd tegen Cambuur, waarin het sterker was na het nemen van strafschoppen. Na zowel de reguliere speeltijd als de verlenging stond het nog 0-0.

In de eerste minuten waren het de Alkmaarders die voor het eigen publiek de lakens uitdeelden. Na een actie van Alireza Jahanbaksh, mocht Fred Friday uithalen. De poging van de Nigeriaan raakte echter Robbert Schilder. Ondanks het initiatief van AZ, waren het de Friezen die gevaarlijker waren in het AFAS Stadion. Zo had Sander de Streek de meegereisde Cambuur-fans kunnen laten juichen en ook Martijn Barto was dichtbij.

Pegel Hoefdraad

Jergé Hoefdraad leek tien minuten na de rust de ban te breken voor de Jupiler League-club. Met een heerlijke pegel nam hij het doel van Tim Krul onder vuur. Met een uiterste reflex wist de Newcastle United-huurling de bal alsnog uit het doel te houden. Ondanks de blijvende dreiging van de bezoekers, bleef AZ op de been. Het kreeg zelfs nog grote kansen via Derick Luckassen en de sterk ingevallen Joris van Overeem.

Afgekeurde goal

Stijn Wuytens scoorde in de slotminuten van de reguliere speeltijd, maar zag zijn goal afgekeurd worden door de videoscheidsrechter vanwege een duwfout van teamgenoot Garcia. Omdat ook in de verlenging niet werd gescoord moesten strafschoppen uitkomst bieden.

Omdat AZ de penalty's (3-2) beter nam – Martijn Barto miste de laatste namens Cambuur, terwijl Wout Weghorst raakschoot - plaatsten de Alkmaarders zich voor de bekerfinale.



Tim Krul de penaltyheld van Alkmaar (Foto: Pro Shots/Ed van de Pol)