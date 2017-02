Koeman wil Europees voetbal met Everton Redactie 26-02-2017 07:30 print

Ronald Koeman boekte zaterdag een 2-0 overwinning op Sunderland. Hierdoor heeft de ploeg opnieuw een goede stap gezet richting Europees voetbal.

Het doel van Ronald Koeman is om met Everton Europa in te gaan. De Nederlander hoopt met zijn club in de top vijf te eindigen, zodat het volgend seizoen Europa League speelt. Dan moet de club wel nog vijf punten inlopen.

Koeman heeft er vertrouwen in dat zijn ploeg daar in slaagt. "Het team is sterk en we houden vaker de nul. Dat resulteert in veel punten", vertelde de trainer na afloop van het duel met Sunderland tegenover de BBC.

"Er is nog een gat tussen ons en de top zes, maar we hebben nog twaalf wedstrijden te gaan. We moeten zo doorgaan om ons doel te behalen", aldus Koeman.