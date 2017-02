Leicester City ontslaat Ranieri als manager Redactie 24-02-2017 00:00 print

Leicester City heeft afscheid genomen van Claudio Ranieri als manager van de club. De coach is ontslagen naar aanleiding van de slechte resultaten in de afgelopen maanden.

De Italiaanse trainer bezorgde the Foxes vorig seizoen de Premier League-titel, een prestatie die de geschiedenisboeken in ging als een modern sprookje. In het huidige voetbaljaar kwakkelt Leicester echter in de competitie, en strijdt de Engelse landskampioen zelfs tegen degradatie.

De slechte resultaten van de afgelopen maanden zouden aanleiding zijn van Ranieri’s congé. De Thaise vicevoorzitter laat via officiële kanalen weten dat het 'zijn moeilijkste beslissing is in zijn zeven jaar bij Leicester'. "Maar de toekomst van de club gaat voor op persoonlijk sentiment, hoe vervelend en pijnlijk deze situatie ook is."

"Ondanks het ongelooflijke vorige seizoen was het behoud verzekeren ons primaire doel voor dit jaar. We vonden dat er iets moest gebeuren. We blijven Claudio eeuwig dankbaar voor wat hij hier verwezenlijkt heeft, want hij heeft onze club wereldwijd op de kaart gezet."