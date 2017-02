LEGO City Undercover krijgt Switch-release

De voormalige Nintendo Wii U-exclusive LEGO City Undercover heeft een releasedatum gekregen voor Nintendo Switch. Ook komt de game gelijktijdig naar PlayStation 4, Xbox One en pc.

In de nieuwste trailer van de game wordt verder een nieuwe co-opmodus getoond die niet in het origineel zat. Lokale co-op is een belangrijk onderdeel van de LEGO-gameserie. De releasedatum voor bovengenoemde consoles is 4 april in het Verenigd Koninkrijk. Of we in Nederland dan ook meteen aan de beurt zijn is niet bekend.