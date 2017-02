Omar Abdel-Rahman, een Egyptische sjeik die te maken had met de bomaanslag op het Word Trade Center in 1993, is in de Verenigde Staten in de gevangenis overleden. Hij was 78 jaar oud. Een zoon maakte het overlijden zaterdag bekend.

Abdel-Rahman, ook wel de Blinde Sjeik genoemd, werd in het midden van de jaren negentig in de Verenigde Staten tot levenslang veroordeeld omdat hij in een terreurorganisatie zat die het had gemunt op verschillende doelen in het land.

Zijn naam was naar voren gekomen in het onderzoek naar de aanslag op het Word Trade Center in New York in 1993, waardoor zes doden en meer dan duizend gewonden vielen. Een kunstmestbom van 544 kilo werd in de garage tot ontploffing gebracht en de ravage was enorm.

Abdel-Rahman zat voor hij naar Amerika ging al in militante islamitsiche bewegingen. Hij sprak een fatwa uit tegen de Egyptische president Sadat, die begin jaren tachtig werd vermoord.



'Terreursjeik' in gevangenis in VS overleden (Foto: ANP)