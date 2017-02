Drie nieuwe games voor Origin Access, gratis te proberen Wouter (2dope) 17-02-2017 09:37 print

Electronic Arts heeft drie nieuwe games toegevoegd aan de lijst beschikbare titels voor de pc-gamedienst Origin Access. Het gaat om The Saboteur, Aragami en Furi. Daarmee komt het totale aantal beschikbare titels voor Origin Access op 62.

Eerder deze week maakten we al bekend dat Origin Access een week lang gratis te proberen is. De gamedienst kost normaal 3,99 euro per maand of 24,99 per jaar, waarvoor je in ruil een flinke lijst games tot je beschikking krijgt. Bovenstaande titels komen daar nu bij: The Saboteur is een semi open-world film-noir actiegame, Aragami is een cell-shaded stealth/adventuregame en Furi is een actie/shoot-em-up. Bekijk de trailers voor een impressie.

Om Origins uit te proberen, kun je je hier aanmelden of registreren. Ook de EA Access-hub voor Xbox One krijgt er volgende week een nieuwe titel bij, te weten Madden 17.