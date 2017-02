Blok: aanpak alcohol in verkeer blijft urgent

Justitieminister Stef Blok zegt dat de bestrijding van alcohol in het verkeer een belangrijk onderwerp blijft voor de politie. "Alcohol in het verkeer is niet acceptabel", zei Blok vrijdag. Hij reageerde daarmee op berichtgeving van de NOS donderdag dat in 2016 het aantal alcoholcontroles in het verkeer bijna is gehalveerd in vergelijking met drie jaar eerder. PvdA en CDA willen daarover opheldering van de minister.

De afname komt onder meer omdat de oude manier van controleren via fuiken, die de politie opzet, niet goed meer werkt. Mensen waarschuwen elkaar hiervoor via social media. De controles zijn nu meer individueel gericht en die worden niet allemaal geregistreerd, zei Blok.

Daarnaast moeten mankracht en het geld voor de politie worden verdeeld over de vele prioriteiten die de politie heeft. Hij wees erop dat er extra geld in de begroting is vrijgemaakt. "Dat zetten we zo effectief mogelijk in. Alcohol blijft echt een belangrijk aandachtspunt."



