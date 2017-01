Seven sluipt en hackt verder PoeHao 29-01-2017 22:39 print

Een aantal ontwikkelaars van CD Projekt RED zijn bezig met een isometrische post-apocalyptische ‘open wereld’ sluip-RPG genaamd Seven: The Days Long Gone. Na een lange stilte is er eindelijk weer een teaser te zien. Seven: The Days Long Gone komt dit jaar nog uit.

De trailer speelt zich af op het gevangeniseiland Peh. Hoofdrolspeler Teriel sluipt door een controlepost en probeert een vrachtvervoersysteem te hacken. Zo kan hij sneller door Empire of Vetral reizen. Ontwikkelaars Fool’s Theory en IMGN.PRO noemen dit een sneaking teaser en zo begint het ook. Al snel krijgt Teriel het op zijn heupen en laat alle schroom varen. Seven: The Days Long Gone krijgt ook een crafting-systeem, checkpoints, magie, reputaties, demonen, veel belanghebbende keuzes en zoals je ziet hacken. Het komt sowieso uit op pc, maar andere platformen worden nog overwogen. Hieronder nog eens de eerste trailer die we zagen van Seven: The Days Long Gone.