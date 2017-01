Nuis verslaat Yuskov op 1500 meter, Nieuw-Zeelander op het podium heywoodu 28-01-2017 00:21 print

Na zijn zege tijdens de World Cup in Heerenveen heeft Kjeld Nuis ook in Berlijn de 1500 meter op zijn naam geschreven. De Nederlander versloeg ook dit keer de Rus Denis Yuskov.

De Nieuw-Zeelander Peter Michael zette in de vierde rit een tijd neer die bijna tot het einde stand hield: 1:46,87 minuten, een nieuw persoonlijk record. In de slotrit moest hij zijn leidende positie echter duidelijk opgeven. Nuis opende wederom veel sneller dan Yuskov, die doorgaans wat later op gang komt. Hij bouwde meer dan een seconde voorsprong op en dat was maar goed ook: met 28,2 zette de Rus een slotronde neer die een seconde sneller was dan die van Nuis. Het verschil op de streep was minimaal, maar met 1:45,94 hield de Nederlander Yuskov nog nipt achter zich.

World Cup Berlijn - Uitslag 1500 meter mannen