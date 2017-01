Drummer Jaki Liebezeit (Can) overleden

Vandaag bereikte ons het treurige nieuws dat de Duitse drummer Jaki Liebezeit is overleden. Liebezeit was één van de oprichters van de legendarische Duitse krautrock band Can. De muzikant overleed afgelopen zondag aan de gevolgen van een longontsteking.

Liebezeit begon zijn muzikale loopbaan in de jaren zestig in Manfred Schoof's Quintet. In 1968 richt de uit Keulen afkomstige drummer samen met Irmin Schmidt, Holger Czukay, David C. Johnson en Michael Karoli de experimentele psychedelische band Can op. De band bracht epische albums uit zoals Monster Movie (1969), Tago Mago (1971), Ege Bamyasi (1972) en Future Days (1973) en werd door velen als één van de pioniers van de krautrockscene gezien.

Door zijn metronome stijl van spelen werd Liebezeit wel eens omschreven als 'half mens, half machine'. Vanaf 1980 speelde de drummer in de Phantomband. Ook vormde Liebezeit bands op als Drums off Chaos en Club off Chaos en nam platen op met artiesten zoals Jah Wobble, Philip Jeck, Depeche Mode en Brian Eno. In 2013 zou Liebezeit voor het laatst te horen zijn op de Cyclopean-EP op Mute Records. Op die plaat werd hij bijgestaan door Irmin Schmidt (Can), Jono Podmore (Kumo, Metamono) en muzikant en producer Burnt Friedman.