FOK! Wat een weer: grijs

Draagt januari een sneeuwwit kleed,

wordt de zomer zeer heet.

Goedemorgen!

Het was gisteren een grijze dag en de afgelopen nacht kwamen daar nog wat buien bovenop. In het zuidoosten kan het zelfs geijzeld hebben. Hierdoor kan het plaatselijk verraderlijk glad zijn geworden.

Vandaag is het half tot zwaar bewolkt met in de ochtend mogelijk een enkel buitje. Plaatselijk zou ook mist kunnen voorkomen. De temperatuur loopt op tot zo'n +2 tot +5 graden en de wind is zwak.

Vanaf morgen meer zon en rustig en droog winterweer.

Een fijne dag!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 08:30 Zon onder: 17:14 Zonkracht: 1 / 1







Winter in Den Helder (Foto: DJ Koelkast)

