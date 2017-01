Jonge kannibaal opgepakt in India

Een zestienjarige jongen uit de Indiase stad Ludhiana is opgepakt na een lugubere moord. De tiener zou volgens The Times of India een negenjarige jongen hebben omgebracht en het vlees van zijn slachtoffer hebben gegeten.

Het jonge slachtoffer verdween afgelopen maandag. Zijn onthoofde lichaam werd een dag later teruggevonden. De politie kwam de zestienjarige verdachte snel op het spoor, omdat hij met de vermoorde jongen was gefilmd door bewakingscamera's.

De verdachte zou de moord inmiddels hebben bekend. "Dit is een geval van kannibalisme omdat de jongen verlangt naar mensenvlees", zei de lokale ondercommissaris van de politie. "Hij vertelde ons dat hij vaak rauwe kip wilde eten. Op sommige momenten wilde hij zelfs zijn eigen ledematen opeten."

De tiener zou zijn slachtoffer hebben gewurgd en later in stukken hebben gesneden met tuingereedschap. Ook dronk hij het bloed van de jongen. De dader liet het hart van zijn slachtoffer achter bij zijn school, naar eigen zeggen omdat hij een hekel had aan zijn leraren en de instelling een slechte naam wilde geven.