Titanfall-kaartspel geannuleerd

Om in te haken op het succes van Titanfall 2 was er het idee om een tactisch en strategisch kaartspel te maken voor smartphones genaamd Titanfall: Frontline. Na de bèta is besloten om niet met de ontwikkeling van Frontline door te gaan.

Hier de boodschap van de ontwikkelaars Respawn Entertainment. Nexon, Partcle City: “Het is ons doel om de beste mobiele Titanfall-games te maken vol snelle actie, mobiliteit en natuurlijk de kracht van de Titans uit onze iconische serie. We hebben ontzettend veel geleerd van de bèta-test van Titanfall: Frontline, maar uiteindelijk was de ervaring niet de intense gameplay bomvol actie die je kent van Titanfall. Het is nooit makkelijk om een game te annuleren, we zijn blij dat we enkele concepten die goed vielen bij de spelers kunnen meenemen naar toekomstige mobiele Titanfall-games. De gesloten bèta van Titanfall: Frontline gaat de komende dagen stoppen en de servers gaan 20 januari offline. We willen jullie bedanken voor jullie steun van Titanfall: Frontline.”

Hier een impressie van wat de game moest worden: