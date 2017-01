Nog drie verdachten vast voor overval Kim Redactie 12-01-2017 22:35 print

Van de zeventien verdachten die maandag zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brute roofoverval op Kim Kardashian, zitten er nog drie vast. De Franse justitie is een formeel onderzoek gestart naar de drie, werd donderdag bekendgemaakt.

De andere veertien, onder wie Kims chauffeur, zijn weer op vrije voeten. Dat meldt Reuters.

De drie verdachten die nog achter tralies zitten, blijven voorlopig in tijdelijke hechtenis. Ze worden ervan verdacht onderdeel uit te maken van een bende die verantwoordelijk is voor de gewelddadige overval waarvan Kim begin oktober slachtoffer werd.

Trouwring

De realityster trof op 3 oktober meerdere mannen aan in haar tijdelijke onderkomen in Parijs. De overvallers, die zich voordeden als politieagenten, hielden Kim onder schot, bonden haar vast en sloten haar op in de badkamer. De dieven gingen ervandoor met Kims juwelen, waaronder haar trouwring. De buit zou in totaal zo'n negen miljoen euro waard zijn geweest.

Kim is voor het eerst sinds de beroving weer op reis. De realityster liet haar fans woensdag weten naar Dubai te vliegen, waar ze vrijdag wordt verwacht bij een masterclass van visagist Mario Dedivanovic. Paparazzi zagen dat Kim een nieuwe, simpele trouwring heeft.



Nog drie verdachten vast voor overval Kim (Foto: BuzzE)