Nintendo Classic Mini gehackt om meer games toe te voegen

Hackers zijn erin geslaagd om de NES Mini te hacken. De heruitgave van Nintendo's succesvolle console kwam in november vorig jaar op de markt en biedt een statische game library van slechts 30 ingebakken titels.

De hack-methode komt kortgezegd neer op het uploaden van het geheugen van de Nintendo naar een pc, daar extra ROM-bestanden toe te voegen en vervolgens de hele zwik weer terug te plaatsen op de NES Mini. Bekijk een uitleg van de methode in onderstaande YouTube-video. Als je van plan bent om hier zelf aan te beginnen, houd er dan rekening mee dat het nogal een grijs gebied is qua legaliteit en je ten tweede je hele console om zeep kunt helpen.

Wat opmerkelijk is is dat hackers erachter kwamen dat de mini-console in totaal ruimte heeft voor 60 titels. Nintendo maakte al tijdens de aankondiging van de NES Mini duidelijk dat er geen 'nieuwe' titels bij zouden komen.