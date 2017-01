De president van Ivoorkust Alassane Ouattara heeft gezegd dat er overeenstemming is bereikt met ontevreden militairen in zijn land. Hiermee moet een einde komen aan een twee dagen durende opstand in het West-Afrikaanse land.

Ouattara zei tegen zijn ministers en journalisten dat hij had afgesproken tegemoet te komen aan de eisen van de militairen. Zij willen loonsverhoging en betere leef- en werkomstandigheden.

"Maar ik zou wel willen zeggen dat deze manier van eisen stellen niet gepast is. Het tast het imago van ons land aan, na al onze inspanningen om de economie te doen herleven", zei Ouattara voordat hij een beroep deed op de militairen om terug te keren naar kazernes.

Toch is de rust niet helemaal teruggekeerd. Anderhalf uur na de overeenkomst openden militairen het vuur en omsingelden een huis met daarin de minister van Defensie in Bouaké, de tweede stad van het land. Behalve de minister zaten ook de plaatsvervangend commandant van de republikeinse garde, de burgemeester van Bouaké, andere lokale ambtenaren en journalisten opgesloten in de woning.

De boze militairen schreeuwden dat ze onmiddellijk geld willen en niet pas volgende week. Na enige tijd mocht de minister het pand verlaten, meldt een verslaggever van persbureau Reuters. Ook andere aanwezigen zijn vrijgelaten.

In verschillende Ivoriaanse steden was het sinds vrijdag onrustig. Sinds zaterdagochtend was regelmatig geweervuur van muitende militairen te horen. Opstandige militairen drongen zaterdagmiddag het hoofdkwartier van het Ivoriaanse ministerie van Defensie binnen.

De republiek Ivoorkust ligt in West-Afrika en telt ruim 23 miljoen inwoners.



Deal met muitende militairen Ivoorkust (Foto: ANP)