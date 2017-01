FOK! Wat een weer: bewolkt met regen

Goedemorgen!

De afgelopen nacht was het bewolkt en stond er een stevige wind. Ook viel er af en toe regen of motregen. Vandaag klaart het vanuit het noorden op, krijgen we wisselende bewolking waaruit geleidelijk ook enkele buien kunnen vallen. In het noordoosten zou daar ook korrelhagel bij kunnen zitten.

De middagtemperatuur ligt rond de 7 graden. De noordwestelijke wind is matig tot vrij krachtig boven land en hard tot stormachtig aan de kust en boven het IJsselmeer. In het noordelijk kustgebied moet rekening gehouden worden met zware windstoten van 75-90 km/uur, bij buien mogelijk tot 100 km/uur. In de loop van de avond neemt de wind af.

De komende dagen krijgen we licht wisselvallig weer en blijft het tot vrijdag koud. De komende nachten matige vorst (minimaal -5 op vrijdag) met een aardige kans op sneeuw. In het weekend ktijgen we een zachter weertype met hogere temperaturen (maximaal 8 a 9 graden .

Ik wens jullie een fijne dag!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 08:47 Zon onder: 16:43 Zonkracht: 1 / 1



Nog een foto van Luuntje, een Limburgs zonnetje (Foto: Luuntje)