Eerste Beatles-manager Allan Williams overleden

Allan Williams, de eerste manager van the Beatles, is gisteren overleden. De man, die wel wordt gezien als de ontdekker van de populaire band uit Liverpool, is 86 jaar geworden.

Williams rolde in het muziekvak toen hij in 1957 de Jacaranda Club opende, een plaats waar veel opkomende Merseybeatbands hun eerste optredens deden. Ook The Beatles waren daar vaak te gast.

Allan Williams werkte in 1960 en 1961 met de toen nog vijfkoppige band uit Liverpool. Zo regelde hij als manager optredens voor The Beatles in Hamburg, waar hij de bandleden persoonlijk naartoe reed. In 1961 gingen The Beatles en Williams uiteen. Williams zou over zijn tijd met The Beatles in 1977 het boek The Man who Gave the Beatles Away uitbrengen. Ook vond hij een opname van een optreden in Hamburg dat hetzelfde jaar zou verschijnen als de dubbelelpee Live! at the Star-Club in Hamburg, Germany: 1962.

In een interview met Paul McCartney voor de documentairereeks The Beatles Anthology noemde McCartney Williams 'een geweldig figuur'.

Allan Williams, the Beatles' First Manager, Dies at 86 https://t.co/3KQHsmOT5P — musicpromoterusa (@musicpromoterus) 31 december 2016