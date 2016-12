De FOK!crew wenst jullie een veilig 2017!

Ik hoop dat iedereen z'n ogen en vingers nog heeft, en dat jullie in 2017 veilig, gelukkig en gezond blijven! ~ DJMO

HAHA! BIER!! ~ YokiKater

"Dat er maar veel mooie momenten en veel katers tengevolge van dat moge zijn". ~ Cobra4

De beste wensen voor iedereen ~ Lavenderr

Ik wens iedereen een heel fijn, vrolijk en vooral gezond 2017! ~ LPFAN

Was het vuurwerk mooi vanaf jullie zolderkamertjes? Geniet van het uitzicht op 2017! ~ Rewimo

Zo-veel films in 2017. Ik kan niet wachten. Een heel mooi filmjaar en natuurlijk ook een mooi festivaljaar! Waar zie ik jullie van de zomer? ~ daan1601

Ik hoop dat jullie net zo'n goed jaar hebben als ik het afgelopen jaar had! ~ qltel



Ik wens een ieder een mooi 2017, vol mooie sport, wat met de WK's zwemmen en atletiek en allerlei obscure sportieve pracht wel moet lukken ~ heywoodu

Een gezond, gamend en vooral plezierig 2017 voor iedereen! ~ Noppie2000

Ik wens jullie allen een prachtig 2017, waar de holtes van de nacht worden opgevuld met Persona 5 en alle andere schitterende games die ons tegemoetkomen ~ Vladimir Lenuit

Ik dank alle lezers die vol bewondering, walging, verbazing of woede m'n (controversiele) itempjes op de FP lezen. Dat er in 2017 maar weer veel 'nieuws' verafschuwd en bewonderd mag worden. ~ Harry64

Een fantastisch 2017 toegewenst iedereen, en als het even kan zonder al te veel bloedvergieten in de wereld. Cheers! ~WebHawk

Iedereen alvast een gezond, positief en spetterend 2017! *Proost* ~ Frutsel

Ik wens iedereen een gezond en fantastisch nieuw jaar toe, met hopelijk een nieuw deel van F-zero. Een mens mag hopen toch? Oh, en als dat niet lukt, zullen we dan allemaal een beetje liever zijn tegen elkaar? ~ Puddington

Voor iedereen een mooi en gezond 2017 vol GENOT ~ Mexicanobakker

Iedereen een geweldig 2017 toegewenst, vol van SJW-bashing en graag met een ruk naar rechts. ~ BenX_95

een gezond, respectvol, vredig, vruchtbaar en multiseksueel 2017 ~ FredvZ

Ik wens jullie allemaal de moeder. ~ Moira.

- Godverdomme. Die wilde ik doen. ~ Fopje

Ik wens voor iedereen dat Arthur Schopenhauer ongelijk had en dat het ergste derhalve reeds achter de rug is. ~ Philosocles

Ik wens jullie allen een smeuïg 2017 ~ rubbereend

Een topjaartje toegewenst aan alle FOK!kertjes! Dat Utreg de beker mag winnen en van Ajax! Ohja ook veel bier eneeh dat het Weblog weer fantastische weblogjes gaat maken! Gr Gr ~ Paul

Iedereen een tof, gelukkig, voorspoedig, sportief, succesvol, gezond en tienvingerig 2017 toegewenst! ~ Nattekat

Geniet van het nieuwe jaar, grijp je kansen en doe je best op school kids. ~ Sneakydesert

Veul haail en zeeg'n ~ DerLudolf

- hé kwakdeuze dat wol ik zegg'n. Moi! ~ Nizno

"zit komend jaar eens wat vaker aan je borsten' whehehe ~ Yvonne

Een zonnig, gezond en downtime vrij 2017! ~ Iteejer

2017 wordt sowieso episch, met The Don. Veel om naar uit te kijken, derhalve. ~ Reya

Een gelukkig, (Relationeel) liefdevol & (Psychologisch) gezond 2017 . ~ Samzz

Ik wens je alles toe, waar je je best voor doe! ~ Droopie

Een nog veel beter 2017. Iedereen enorm bedankt voor de inzet om FOK! leuk te houden en waar nodig weer leuk te máken. Laten we die trend in 2017 vooral doorzetten! HAPPY NEW YEAR!!! ~ Danny

Vanuit het altied mooie Drenthe wens ik jullie allen een geweldig 2017. Houd de paarsgepunte lans omhoog en de doos goed nat, echt gruwelijk nat! En pas op, 2017 wordt het jaar van de Grote Intergalactische Oorlog. Desalniettemin een fantastisch kutjaar gewenst allemaal! ~ Djeez

Groetjes aan 2017.Gr. ~ Leonos

In 2017 vergaat de wereld, dus geniet er nog maar eventjes van. ~ MarcusViridis

Met hopelijk wat minder dode grootheden. ~ RvLaak

Beste wensen voor iedereen, en game on! gr gr ~ 2dope

Ik wens iedereen veel geluk, liefde, een goede gezondheid en vooral veel wijsheid toe voor 2017. ~ Leandra

Ik wens iedereen heel veel geluk en voorspoed en heel veel Fok plezier, groetjes! ~ Stephan5

Ik wens iedereen een sportief 2017! ~ borisz

*grmbl* ~ Opa.Bakkebaard

Lieve allemaal. Een heel fijn en muzikaal 2017 met vooral veel vrolijke noten. Hopelijk met iets minder popiconen die het loodje leggen, maar met vooral veel goede nieuwe muziek en ontdekkingen. ~ Belsen

2016 is niet voor iedereen een geweldig jaar geweest, en zo zal ook 2017 niet voor iedereen een geweldig jaar worden. Maar een groot deel van het jaar vul je zelf, breng je zelf door met familie, vrienden, collega's of juist lekker alleen. Die tijd besteed je werkend, feestend of ontspannend. Of iets anders. Je kiest zelf. Somme dingen overkomen je, andere doe je zelf. Ik wens alle FOK!kers leuke, mooie, boeiende en interessante momenten voor 2017 en de wijsheid de juiste keuzes te maken. ~ Breuls

Ik wens jullie allemaal een fijn 2017. ~ Toto69

Ik wens heel Fok!, de frontpage en VBL in het bijzonder een heel gelukkig 2017!! ~Vasion