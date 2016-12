Babel na half jaar weg bij Deportivo Redactie 22-12-2016 18:30 print

Ryan Babel vertrekt na een half jaar al weer bij Deportivo La Coruña. De Nederlandse aanvaller gaat zijn contract, dat aan het einde van het jaar afloopt, niet verlengen.

Babel liet begin 2016 zijn contract bij Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten ontbinden en tekende een paar maanden later een contract tot 1 januari 2017 bij Deportivo. De 30-jarige aanvaller speelde woensdagavond zijn laatste wedstrijd voor de club. In de Copa del Rey werd Real Betis met 3-1 verslagen en Babel scoorde één keer.

"Door familieomstandigheden ga ik waarschijnlijk in op een aanbod van een andere club dan Deportivo", vertelde de 42-voudig international tegen Marca. Waar hij zijn loopbaan vervolgt kan hij nog niet zeggen. "Daarover heb ik nog geen beslissing genomen. Ik moet nog met mijn zaakwaarnemer spreken. Er ligt een aanbieding van Besiktas en nog twee andere clubs. Daar moet ik me nog over buigen."

Babel speelde elf competitiewedstrijden in La Liga en was vier keer trefzeker voor Deportivo. Hij is de club dankbaar. "Ik heb het bij Deportivo naar mijn zin gehad. Ik had niet verwacht een kans in de Spaanse Liga te krijgen. Toen ik hier kwam was ik niet in vorm. De trainers hebben me heel erg geholpen, al was de eerste maand erg zwaar."