Op een plein in München zijn mensen gewond geraakt toen een man met een mes om zich heen begon te steken. Volgens de politie in de Duitse stad is geen van de verwondingen levensbedreigend.

De man is nog voortvluchtig. De politie heeft omwonenden van het Rosenheimerplatz via Twitter opgeroepen binnen te blijven. Meer informatie is nog niet bekendgemaakt.

Veel ambulances op #RosenheimerPlatz #München: circa 40 jarige fietser steekt daar verschillende voorbijgangers neer. Dader voortvluchtig. pic.twitter.com/E8qhvGJKhA — Dave Abspoel (@DABNOS) 21 oktober 2017



Man steekt om zich heen in München (Foto: ANP)