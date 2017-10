Betere privacybescherming van gebruikers van diensten als WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger en Skype is een stap dichterbij. De commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement stemde donderdag in met aanpassing van wetgeving die de vertrouwelijkheid van elektronische communicatie moet garanderen.

Internetbrowsers en apps zouden hun instellingen standaard op 'privacyvriendelijk' moeten zetten. "Gegevens mogen dus alleen worden gebruikt voor het doel waar je toestemming voor hebt gegeven", aldus D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld.

Het volgen van gebruikers via cookies, het zogenoemde tracking, wordt aan strengere voorwaarden gebonden. Volgens In 't Veld is dat ook gunstig voor bedrijven, omdat zij zich in alle 28 lidstaten aan dezelfde regels moeten houden.

Tevreden

Judith Sargentini (GroenLinks) is ook tevreden. Volgens haar stelt het Europees Parlement privacy boven de belangen van de industrie. "Ondanks de zware lobby vindt een meerderheid dat burgers beter beschermd moeten worden tegen datagraaien van bedrijven."

De Europese Commissie presenteerde het 'ePrivacy'-voorstel in januari. De lidstaten moeten er nog over gaan onderhandelen met het EU-parlement.



Online-privacywet neemt eerste horde (Foto: ANP)