Bigfoot wil nu potje MMA tegen Rico Verhoeven

Nadat Rico Verhoeven zich zaterdagmiddag met speels gemak had ontdaan van MMA-veteraan en debutant in het kickboksen Antonio Silva, broedde de Braziliaan in de kleedkamer op een nieuw gevecht. Silva nodigde Verhoeven uit om een eventueel tweede gevecht in de octagon te houden, op MMA-regels.

De manager van Bigfoot, Alex Davis, vertelde na kickboksgala Glory 46 voor de microfoon van de website MMAfighting.com dat Silva niet de ring instapte met het idee dat hij kon winnen. 'Antonio stapte voor de allereerste keer een kickboksring in en dat nog wel met de regerend kampioen. Het zou moeilijk zijn om te winnen, maar hij vocht als een leeuw! Hij hoeft zich nergens voor te schamen, het was niet de slachtpartij die iedereen had voorspeld. Dus, nu nodigt Antonio Rico met veel respect uit om het hetzelfde te proberen in MMA.'

Ook Silva reageerde persoonlijk op zijn verlies. Op zijn Instagrampagina liet de Braziliaan weten trots te zijn op zijn gevecht van zaterdag, wetende dat het zijn allereerste kickboksgevecht ooit was. 'Rico is de kampioen en heeft een carrière van meer dan zestig gevechten achter de rug. Het was een eer om de ring met hem te delen. Ook hoop ik vaker voor Glory actief te zijn.'

Verhoeven is niet geheel onbekend met het spelletje MMA en heeft onder andere in 2015 een officieel gevecht via een prachtig ground-and-pound gewonnen van Viktor Bokutzki.

