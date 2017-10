Ook Oliver Stone beschuldigd van aanranding Redactie 13-10-2017 17:15 print

Ook Oliver Stone wordt beschuldigd van aanranding. Voormalig Playboy-model Carrie Stevens beschuldigt de regisseur van ongewenste intimiteiten, die hij 26 jaar geleden bij haar zou hebben gepleegd.

In een post op Facebook schrijft Stevens dat Stone haar op een feest bij de borsten pakte. "Ik was pas 22. Oliver liep langs en greep mijn borsten tijdens een feestje. Ik herinner nog steeds de grijns op zijn gezicht alsof hij hier alle recht toe had...", schrijft Stevens.

Het model vergelijkt Stone in haar post met producent Harvey Weinstein, die door tientallen vrouwen wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Oliver Stone zei eerder mee te leven met Weinstein, die hij niet wil veroordelen voordat een rechter uitspraak heeft gedaan over de beschuldigingen.



Ook Oliver Stone beschuldigd van aanranding (Foto: BuzzE)