Ontwerp je eigen huisdier In De Sims 4: Honden en Katten

11-10-2017 09:10

De uitbreiding Honden en Katten voor De Sims 4 komt volgende maand uit, maar Electronic Arts laat ons alvast zien hoe we onze eigen huisdier kunnen ontwerpen.

Natuurlijk hebben de makers al eerder de ontwerpfase van Create-a-Sim onder handen genomen en dat hebben ze doorgetrokken naar Create-a-Pet. Je kiest een ras en je bent klaar om je huisdier te gaan ontwerpen. Wil je een vuilnisbakkenras maken, dan mix je twee rassen.

Je kunt bijvoorbeeld de oren langer maken door met je muis aan een oor te slepen of hun neus spitser maken door aan hun neus te trekken. In de vorige Huisdieren-uitbreiding van De Sims 3 was het allemaal net wat lastiger met lagen, maar nu teken je gewoon op de vacht zelf. Dus wil je bijvoorbeeld een Dalmatier dan geef je je hond vlekken. Die vlekken kun je zelfs nog draaien als je dat leuker vindt. Ook kun je met doorzichtigheid spelen.

Ben je van de snellere oplossingen dan zijn er stencils, voorgebakken patronen die je op de vacht van je huisdier in wording zet. Je hoeft alleen nog maar een kleur te selecteren en het toe te passen op de vacht. De vacht zelf kun je ook wat wilder maken door haar op bepaalde plekken langer haar toe te voegen.

De dieren krijgen ook een persoonlijkheid mee, zodat je van een golden retriever alsnog een wildebras kunt maken of een echte grumpy kat. Voor de mensen die aan dierenmishandeling doen: je kunt je dier ook aankleden met allerlei accessoires. Van een hoedje op het hoofd van je kat tot een pug in een compleet taco-pak.

De Sims 4: Honden en Katten komt 10 november uit op pc.