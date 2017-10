Man opgepakt die mogelijk vanaf balkon schoot Redactie 11-10-2017 03:22 print

In Weert is een man gearresteerd die mogelijk vanaf zijn balkon had geschoten. Niemand is gewond geraakt.

De politie kreeg rond 22.10 uur een melding van 'harde knallen' die in de Thornstraat werden gehoord. Uit onderzoek bleek dat iemand vanaf een balkon zou hebben geschoten, meldt de politie.

Rond middernacht werd de verdachte in zijn appartement aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau.



Man opgepakt die mogelijk vanaf balkon schoot (Foto: ANP)