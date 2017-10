Kist laat Whitlock ontsnappen op World Grand Prix, Van de Pas door heywoodu 03-10-2017 09:37 print

Darter Benito van de Pas heeft zich op de World Grand Prix in Dublin geplaatst voor de achtste finales. De Nederlander plaatste in de beslissende derde set tegen Cristo Reyes al gelijk de break en maakte het met 2-1 af tegen de Spanjaard.

In de achtste finales staat Van de Pas tegenover Gerwyn Price. De Welshman was in een prima partij de als zevende geplaatste Michael Smith met 2-1 de baas. Mensur Suljovic had het even moeilijk tegen Ian White, maar in de derde set schudde hij de Engelsman alsnog van zich af: 2-1. Steve West wacht in de volgende ronde op hem, nadat de Engelsman James Wade versloeg. Onder meer finishes van 114 en 101 in de tweede set brachten de in Den Haag woonachtige West de zege: 2-0.

Christian Kist pakte de eerste set af van Simon Whitlock, maar The Wizard sloeg in het tweede bedrijf weer terug. Met een prachtige 153-finish voor een twaalfdarter pakte hij de break in set drie, maar Kist brak terug en kreeg niet veel later zelfs een matchdart. Die ging echter mis voor de Nederlander, waarna Whitlock 108 uitgooide en de wedstrijd pakte: 2-1.

Whitlock neemt het hierna op tegen Richard North, op Rob Cross na vermoedelijk de beste nieuwkomer van het jaar. North speelde tegen Mark Webster, die de bijna vader wordende Gary Anderson op het laatste moment verving, en was de Welshman in een matige partij met 2-0 de baas. Peter Wright ontsnapte tegen Stephen Bunting, die grandioos stond te choken in de laatste set en Wright zo terug zag komen en de zege met 2-1 zag pakken. Snakebite speelt hierna tegen Mervyn King, die Ronny Huybrechts met 2-0 naar huis stuurde.