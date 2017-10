Basketballers Donar lopen Champions League mis na overtime heywoodu 02-10-2017 23:04 print

De basketballers van Donar zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de Champions League. In Madrid gingen de Groningers onderuit tegen Estudiantes, de nummer elf van de Spaanse Liga ACB van vorig seizoen - de topploegen in Spanje gaan naar de concurrerende EuroLeague en EuroCup.

In eigen huis hield Groningen vorige week knap stand (76-76) en in Spanje deden ze het wederom uitstekend. Estudiantes was in de eerste twee kwarten weliswaar een tikkeltje beter, Donar sloeg in het derde kwart terug en trokken de stand gelijk.

Na het vierde kwart stond een 65-65 stand op het scorebord en dus was overtime nodig om te beslissen wie naar de Champions League mocht. Ook daarin ging het even gelijk op, maar halverwege nam Estudiantes dan toch het heft in handen. Donar kreeg niet veel meer dan een gemiste driepuntpoging richting de basket en verloor met 77-69.