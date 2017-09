Shorttracker Knegt eenvoudig door, slechte dag Schulting

Op de eerste dag van de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Boedapest heeft Sjinkie Knegt zich makkelijk geplaatst voor de halve finales van de 1.500 meter en voor de kwartfinales van de 500 meter.

Knegt won op de 1.500 meter zowel in zijn voorronde de heat als in zijn serie. Op de 500 meter werd hij tweede in de voorronde en won hij zijn serie.

Daan Breeuwsma en Dennis Visser werden op de 1.500 meter uitgeschakeld, en Itzhak de Laat op de 500 meter. Dylan Hoogerwerf kwam op de 500 meter in zijn serie als derde over de finish en plaatste zich net voor de kwartfinales morgen.

Shorttrackster Suzanne Schulting werd in de series van zowel de 1.500 meter als de 500 meter gediskwalificeerd. Op de 500 meter veroorzaakte ze tweemaal een valse start en op de 1.500 meter week Schulting van haar lijn af.

Jorien ter Mors en Yara van Kerkhof plaatsten zich met een tweede plaats in de series voor de halve finales van de 1.500 meter. Bovendien bereikte Van Kerkhof, net als Lara van Ruijven, de kwartfinales op de 500 meter.