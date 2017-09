Luchtaanval VS doodt IS-militanten in LibiŽ Redactie 29-09-2017 02:41 print

Amerikaanse strijdkrachten hebben bij twee luchtaanvallen in Libië meerdere strijders van Islamitische Staat (IS) gedood. Het zijn volgens het Amerikaanse leger de tweede serie luchtaanvallen in het land in enkele dagen tijd.

De aanvallen vonden dinsdag plaats zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van Sirte, maar het Amerikaanse leger maakte de acties pas donderdag bekend.

IS heeft na de val van hun Libische bolwerk Sirte een woestijnleger in het leven geroepen. Dat bestaat volgens een hoge Libische aanklager uit minstens drie brigades met eigen commandanten.



Luchtaanval VS doodt IS-militanten in Libië (Foto: ANP)