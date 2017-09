Rugbyers Hilversum, Castricum en 't Gooi winnen opnieuw heywoodu 17-09-2017 10:42 print

Na de tweede speelronde in de Ereklasse van het Nederlandse rugby staan drie van de twaalf clubs op twee overwinningen. Landskampioen Hilversum had in eigen huis weinig moeite met The Dukes en won met 66-7.

Ook 't Gooi had het niet al te moeilijk, wat de club thuis een 57-5 overwinning opleverde tegen ASRV Ascrum. De Castricumse RC ging op bezoek bij Waterland, maar de Purmerenders hadden weinig in te brengen tegen de topclub: 10-56. De drie topclubs gaan met tien punten aan de leiding in de Ereklassse.

Uitslagen Ereklasse

RC The Bassets - EZRC Oemoemenoe 30-18

Haagsche RC - DSR-C 24-12

RC Hilversum - RC The Dukes 66-7

RC Waterland - Castricumse RC 10-56

RC 't Gooi - ASRV Ascrum 57-5

LRC DIOK - The Hookers (afgelast)