Een C-130 Hercules van de luchtmacht is onderweg naar Sint-Maarten. Het toestel is opgestegen uit Curaçao en zal rond zonsopkomst landen in Philipsburg. Aan boord zijn hulpgoederen en enkele tientallen mariniers. Tegelijk is ook een kustwachtvliegtuig met mariniers op weg naar Sint-Maarten. De mariniers moeten hulp verlenen en de orde handhaven.

De militairen en hulpgoederen waren naar Curaçao gebracht met een ander transporttoestel van de luchtmacht, een KDC-10. Die is inmiddels terug in Nederland en vliegt zaterdag halverwege de middag voor de tweede keer naar Curaçao met water, voedsel, geneeskundig materiaal en spullen voor de genie.

Een tweede Hercules is ook nog op weg vanaf Eindhoven om spullen van Curaçao naar Sint-Maarten te vliegen. De KDC-10 is groter, maar kan niet landen op het beschadigde vliegveld van Sint-Maarten.

Het leger heeft ook twee marineschepen ingezet, de Zr. Ms. Pelikaan en de Zr. Ms. Zeeland. De Pelikaan is op weg terug naar Curaçao om nieuwe hulpgoederen op te halen. De Zeeland is nog in Sint-Maarten, maar zal zaterdag voor de veiligheid even de zee op gaan, wanneer de volgende orkaan overtrekt, José.



Eerste Hercules op weg naar Sint-Maarten (Foto: ANP)